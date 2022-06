La Festa Europea della musica convince pubblico e critica

RIETI - Dal convincente mix sonoro di voce, flauto traverso e pianoforte del Musi’ trio attraversando la musica elettronica, per passare alla proposta musicale di Simone Sartini oppure alla suggestiva serata dedicata al flauto traverso con Sandro Sacco e nella stessa rassegna catapultati in generi musicali più contemporanei, questo e molto altro si è sviluppato in occasione della Festa Europea della musica.

Concerti e performance si sono succeduti dal 20 al 25 giugno nel centro storico di Rieti, riscuotendo un ottimo consenso di critica per un connubio musicale interessante e capace di venire incontro a fasce trasversali di spettatori.

Tutto ciò è stato possibile grazie all’impegno dell’Associazione culturale di promozione sociale Musikologiamo e ai musicisti che hanno collaborato nella realizzazione della Festa, Simone Sartini, Maria Rosaria De Rossi, Sandro Sacco e Paolo Paniconi, Banda Musicale di Rieti, Triskell, Steel Age-Black Sabbath Tribute Band, Giovanni Forlani, Natasha&Mirko, GoodFace, M. A. C., Menestrelli del Cicolano, Duo Acoustic Live, Sabina Elettroacustica. Non c’è altro d’aggiungere se non evidenziare la bellezza della musica che ancora una volta travolge e incanta in un flusso continuo di suono che ha accompagnato l’ingresso della nuova stagione.