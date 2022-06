A Rieti torna la Festa europea della musica: ecco tutti gli appuntamenti

RIETI - Una settimana ricca di concerti per la Festa Europea della Musica a Rieti organizzata dall’Associazione Culturale di Promozione Sociale Musikologiamo. La rassegna, nata in Francia nel 1982, vuole salutare l’arrivo ufficiale della nuova stagione e si celebra ogni anno, proprio nel periodo del solstizio d’estate. Oltre ad ospitare artisti conosciuti, la Festa Europea della Musica, si rivolge ai giovani creativi, che maturano esperienza confrontandosi con spazi insoliti, realtà stimolanti e un pubblico appassionato e festoso.

Il periodo interessato è dal 20 al 25 giugno dalle 21.30 con generi musicali diversi, dalla musica classica, blues, jazz, folk, rock, contemporanea sino ad arrivare alla musica elettronica con un ricco calendario di appuntamenti che sapranno soddisfare un pubblico eterogeno. Il centro storico è protagonista dei concerti, completamente gratuiti, con particolare attenzione a Piazza San Rufo e la bellissima Chiesa sita proprio nel Centro d’Italia.

I musicisti coinvolti nella manifestazione sono Simone Sartini, Musi' Trio (nella foto) di Maria Rosaria De Rossi, Sandro Sacco e Paolo Paniconi, Banda Musicale di Rieti, Triskell, Steel Age-Black Sabbath Tribute Band, di nuovo Sandro Sacco con una serata dedicata al flauto traverso, Natasha&Mirko, Giò Vescovi, GoodFace, M. A. C., Menestrelli del Cicolano, Duo Acoustic Live, Sabina Elettroacustica e molto altro.

Programma della Festa Europea della Musica 2022:

Lunedì 20 giugno 2022 ore 22.00 in piazza San Rufo “Simone Sartini Live”;

Martedì 21 giugno 2022 ore 21.30 Chiesa di San Rufo Rieti “Musi’ Trio in Concerto”;

Martedì 21 giugno 2022 ore 21.30 in via Garibaldi “Banda Musicale di Rieti in Concerto”;

Martedì 21 giugno 2022 ore 22.15 piazza San Rufo “Triskell in Concerto”;

Martedì 21 giugno 2022 ore 21.30 a Le Tre Porte in via della Verdura “Steel Age-Black Sabbath Tribute Band in Concerto”;

Mercoledì 22 giugno 2022 ore 21.30 piazza San Rufo “Giò Vescovi Live”;

Mercoledì 22 giugno 2022 ore 21.30 via Garibaldi “Natasha&Mirko Live”;

Giovedì 23 giugno 2022 ore 21.30 Chiesa San Rufo “Sandro Sacco, Giovanni Forlani e Letizia Canale in Concerto”;

Giovedì 23 giugno 2022 ore 21.30 piazza San Rufo “GoodFace in Concerto”;

Venerdì 24 giugno 2022 ore 21.30 Chiesa di San Rufo “Sandro & Giovani Flautisti in Concerto”;

Venerdì 24 giugno 2022 ore 21.30 via Garibaldi “M.A.C. Live”;

Venerdì 24 giugno 2022 ore 21.30 a Le Tre Porte Rieti via della Verdura “Duo Acoustic Live”;

Sabato 25 giugno 2022 ore 21.30 in via Garibaldi Rieti “Menestrelli del Cicolano in Concerto”;

Sabato 25 giugno 2022 ore 19.30 - 20.30 - 21.00 - 22.00 in piazza San Rufo “Sabina Elettroacustica.”