IL PROGRAMMA

RIETI - Rieti celebra la musica con tre giorni di eventi e spettacoli in centro. Da domani giovedì) fino a sabato torna il “Festival Europeo della Musica”, che porta con sé una moltitudine di artisti e diversi generi musicali, al fine di accontentare le esigenze di tutti gli spettatori. Anche l’edizione di quest’anno è organizzata dall’associazione “Musikologiamo”, con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali e va a far parte di un contesto più ampio, che coinvolge numerose città italiane, in occasione della Festa Della Musica.Un evento che ben s’inserisce nell’estate reatina e che sicuramente registrerà un successo anche quest’anno, grazie alla partecipazione di diverse band emergenti, che toccheranno i generi musicali più disparati, dal rock alla musica popolare.Giovedì 20, Auditorium VarroneOre 21.00: Nicolò Faraglia Crush ‘n’ AtmosphereOre 21.30: Mirko + Natasha Di LorenzoVenerdì 21Archi Del Vescovado,ore 17.00: Associazione Sabina ElettroacusticaAuditorium VarroneOre 19.00: Amici&BargiacchiOre 19.30: Piccola Orchestra SoleadoOre 21.00: Coro Kol RinàOre 22.00: Musi TrioVia Garibaldi, ore 21.00: Valley Of MistsSabato 22Auditorium Varrone, ore 21.00: Monica FerracutiVia Garibaldiore 19.00: La Ghirlanda Dell'Arteore 21.30: Gae Campana U-Duo.