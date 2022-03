"Un pensiero per la Donna": in Piazza Vittorio Emanuele II panchina rosa e pensieri per le donne

RIETI - Una panchina rosa per riflettere e sensibilizzare sulla realtà femminile e sulla prevenzione delle malattie che colpiscono le donne. E’ l’iniziativa in corso in Piazza Vittorio Emanuele II, denominata “Un pensiero per la donna”, organizzata dall' Assessore ai Servizi Sociali, Giovanna Palomba, in accordo con la sezione LILT di Rieti.

La panchina sarà per l’intera giornata in Piazza Vittorio Emanuele e chi vorrà potrà lasciare un pensiero che poi l’assessorato provvederà a raccogliere in un volume da custodire presso la Biblioteca Comunale Paroniana.

Ad inaugurare l’installazione temporanea l’assessore ai servizi sociali Giovanna Palomba, il Vicesindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e il Presidente della Sezione LILT di Rieti Enrico Zepponi, oltre a funzionari dei servizi sociali dell’Ente e a volontari dell’associazione.