di Lorenzo Quirini

RIETI - Anche quest’anno la Festa dello Studente si è chiusa con successo. Una giornata all’insegna del divertimento quella di ieri (6 giugno) al parco di via Liberato di Benedetto, caratterizzata da un clima allegro, in cui non sono però mancate occasioni di riflessione. Grande l’interesse degli studenti per l'incontro con gli esponenti di Libera, che ha tirato in ballo tematiche attuali di grande rilievo, legate alla lotta alla mafia.



Molti musicisti locali si sono poi alternati sul palco, accontentando tutti i gusti grazie alla vasta quantità di generi musicali portati in scena, dalla house all’alternative rock. La Festa si è conclusa all’insegna dell’hip-hop, con l’ottima performance dei ragazzi di RapPirata-Umbria e il grande ospite Inoki, molto apprezzato da tutti i presenti, che in seguito hanno ballato con DjZarra alla console fino a tardi.



La festa dell’Arte e della Creatività studentesca, anche per quest’anno, ha soddisfatto gli organizzatori della Consulta e tutti i partecipanti, a cui vanno «i migliori auguri per le ultime prove scolastiche e per gli esami di maturità».

Gioved├Č 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:26



