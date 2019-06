© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Successo per la Festa dello studente, ieri (5 giugno) al parco comunale “Il Coriandolo” di viale Fassini. Anche quest’anno l’iniziativa organizzata dalla Consulta Studentesca ha radunato centinaia di giovani, dando spazio alla loro creatività e al divertimento.Grandissima affluenza per i tornei di calcetto, beach volley e basket, che termineranno domenica in piazza Vittorio Emanuele II, nell’ambito del Rieti Sport Festival, ai quali si aggiungeranno anche le gare di paddle.Come da programma, molto lo spazio dedicato alle scuole, grazie agli stand di Artistico, Agrario, Itis e Scientifico e all’esibizione del Liceo Musicale; tutte iniziative molto apprezzate all’interno della festa.Chiusura in musica, con l’esibizione di dj ed artisti locali che hanno fatto ballare i presenti fino a notte inoltrata. «Siamo soddisfatti per la grande partecipazione dei ragazzi e per il successo dei tornei, delle attività pomeridiane e del dj set finale – dichiarano i membri della Consulta – Ringraziamo tutti gli istituti e tutti i ragazzi presenti nel corso della manifestazione».