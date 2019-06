IL PROGRAMMA

RIETI - Come ogni anno torna l’appuntamento con la Festa dell’Arte e della Creatività Studentesca, prevista per domani (mercoledì 5 giugno) al parco comunale “Il Coriandolo” di Viale Fassini. Ancora una giornata all’insegna dello sport, della musica e della cultura, i cui protagonisti saranno gli studenti di tutte gli Istituti superiori del nostro territorio, grazie alle iniziative ideate dai membri della Consulta.«Quest’anno abbiamo voluto dare molta più risonanza alle scuole – dichiarano dalla Consulta Provinciale Studentesca – Ci saranno gli stand delle varie scuole, l’esibizione del musicale e gli studenti dell’alberghiero daranno una mano all’interno del bar del Coriandolo».Spazio anche ai tornei di calcio, basket e beach volley, che si fermeranno alle semifinali, per poi concludersi il 9 giugno in Piazza Vittorio Emanuele II, dove si svolgeranno anche le gare di paddle, in collaborazione con il Reate Sport Festival.Continua così una tradizione storica per gli studenti reatini, a cui vanno i migliori auguri per gli ultimi giorni di scuola e per gli esami di maturità.Ore 08:30– Torneo studentesco, alla medesima ora saranno aperte le iscrizioni al torneo, al costo di 4€ a partecipante, con la supervisione e cura dello scientifico sportivo Jucci, con un ammontare massimo di 16 squadre per ogni categoria:Basket 3vs3Calcio a 5Beach volleyIscrizioni paddle che si svolge il 9 giugno dalle 10,30 fino alle 15 in piazza “Vittorio Emanuele II"Le semifinali e finali dei medesimi sport si svolgeranno il 9 giugno in piazza “Vittorio Emanuele II" dalle ore 10,30 alle 14,30 in collaborazione col Rieti Sport Festival.8:30-9:00 – Preparazione stand scuole:Artistico CalcagnadoroI.T.I.S. RosatelliIstituto Agrario9:30- apertura stand fino alle ore 17:0011:00- Inizio torneo fino al termine.13:30- Pausa pranzoPomeriggio15:30- Dj set by Sacco B2B Daniele Rinaldi17:30- esibizione Musicale Rieti18:30 riorganizzazione generale (chiusura torneo)Sera22:00 – esibizione scuola di danza Cygni Arades22:30 – Dj set by Leo Tarani B2B Chavo1:00 – Chiusura