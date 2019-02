© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nei giorni 22 e 23 Febbraio, presso il Polo Culturale Santa Lucia, si terrà la Festa delle reti associate alla ConfCommercio Lazio Nord.I Consorzi sono nati con l'obiettivo di rilanciare e salvaguardare il tessuto economico commerciale dei territori ponendo in essere interventi di abbellimento e miglioramento dell'arredo urbano, di miglioramento dell'accessibilità alle aree, di posizionamento di segnaletica turistica e commerciale, di promozione e marketing. I progetti, a cui hanno aderito complessivamente oltre 450 imprese, sono stati realizzati dal Cat Ascom Rieti, guidato da Riccardo Guerci, che assisterà i consorzi per sviluppare le azioni previste.Le reti coordinate dal Cat Confcommercio Rieti sono le seguenti:- Accumolinsieme;- Amatrice 2.0;- Cittaducale Torre Angioina;- Leonessa;- Rieti c'entro;- Terminilloinrete;- Valle dei PresepiInserita nella Festa delle Reti, il 22 Febbraio si terrà un convegno dal titolo:PROPORRE E VENDERE UN FORMAGGIO AGRICOLOOrganizzato dall'Associazione delle Casare e dei Casari di Azienda Agricola con il patrocinio della CCIAA, della ConfCommercio Lazio Nord e del CAT ConfCommercio Rieti, vedrà la partecipazione del Dr. Giulio De Rita della Fondazione Merloni che presenterà il progetto BEST OF THE APPS (www.bestoftheapps.it).Sviluppato con il supporto della Fondazione Merloni e della Fondazione Vodafone , il portale bestoftheapps.it si pone come obiettivo quello di rilanciare l'economia delle aree del centro Italia colpite dal terremoto attraverso la riscoperta delle tipicità enogastronomiche delle aree appenniniche.Nel corso della mattinata vi saranno altri interventi finalizzati alla definizione di un percorso strategico nella vendita dei formaggi:- Paolo Bartolomucci di FD Store (https://www.fdstore.com/) affronterà il discorso dell'importanza della diversificazione nelle strategie di vendita;- Accademia Italiana del latte (https://www.accademiaitalianadellatte.it/) che affronterà l'argomento relativo alla cura della produzione e dei prodotti caseari;- Ivano Maero del Ristorante La Torre (CN) che intratterrà i partecipanti sulla valorizzazione del formaggio (presentazione, tagliere, territorialità, narrazione)Nel pomeriggio del 22, dalle ore 17, con l'introduzione di Riccardo Guerci, presidente del Cat Confcommercio Rieti, l'apertura della Festa delle Reti, con la parteciapzione degli assessori regionali Claudio Di Berardino, Giampaolo Manzella, del Presidente della Provincia Mariano Calisse, del Vice Sindaco Daniele Sinibaldi, dei sindaci dei comuni coinvolti nelle reti di impresa.Sabato 23 la Festa delle Reti sarà aperta al pubblico con orario continuato dalle 9.30 alle 18.30 con degustazioni di prodotti tipici del territorio.