RIETI - Questa mattina, Francesco Nelli, il sindaco di Cittareale, ha partecipato insieme ad altri colleghi sindaci reatini, alla celebrazione della Festa della Repubblica a Roma che è stata aperta proprio da 400 sindaci in rappresentanza degli oltre 8000 comuni italiani.

"Credo che la festa della Repubblica sia l'appuntamento più importante e denso di significato per un rappresentante delle istituzioni - ha dichiarato Nelli- per questo anche nel 2018 non ho voluto mancare all'appuntamento di Roma, che dimostra la vicinanza del Presidente Mattarella, di tutte le istituzioni e soprattutto la loro attenzione verso le zone terremotate. E' stato un momento emozionante e soprattutto un'ennesima occasione per ringraziare tutte le forze in campo che in questi mesi ci hanno aiutato nei momenti di emergenza e continuano ad espletare il loro lavoro quotidiano nelle aree colpite dal sisma".

Tra i presenti, dal Reatino, oltre a Nelli, Angelo Toni (Contigliano), Maria Pia Mercuri (Collalto Sabino), Davide Basilicata (Fara in Sabina), Luca Zonetti (Castelnuovo di Farfa).

Sabato 2 Giugno 2018



