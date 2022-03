RIETI - Anche le donne dell’Arma dei Carabinieri di Rieti festeggiano l’8 marzo. Ovviamente quest’anno il pensiero è istintivamente rivolto alle donne Ucraine e a tutte le bambine, ragazze, mogli, mamme, sorelle e nonne che hanno perso la vita a causa del covid.

Oggi le donne in uniforme dell’Arma dei Carabinieri di Rieti del Comando Provinciale, del Gruppo Forestale, della Scuola Forestale di Cittaducale e del 16° Nucleo Elicotteri sono state invitate al Comando Provinciale di viale Giulio de Juliis dove sono state omaggiate di un ramoscello di mimosa.

Come già in altre occasioni, il Comandante Provinciale Colonnello Bruno Bellini ha sottolineato come l’ingresso delle donne tra le fila delle Forze Armate e in particolare tra quelle dell’Arma dei Carabinieri, ha contribuito sicuramente ad “ingentilire” i reparti e creare ulteriore armonia al loro interno. Ma il verso salto di qualità è stato registrato nel settore operativo nel quale le donne hanno potuto dimostrare le maggiori competenze e soprattutto sensibilità nell’approccio con le cosiddette “vittime vulnerabili”.

Da tutti i colleghi della provincia di Rieti, auguri sinceri a tutte le donne che indossano l’uniforme dell’Arma dei Carabinieri, di ogni ordine a grado, ma anche a mamme, fidanzate, mogli, vedove, figlie e nonne, “Carabinieri ad honorem” poiché legate da vincoli di parentela o affetto ai nostri militari.