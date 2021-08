Mercoledì 1 Settembre 2021, 00:10

RIETI - Per salvare pertica, barche, biciclette e tinozze si era scelto di provare a spostarla solo un po’ più in là, all’incirca intorno alla metà di settembre, derogando così di un paio di mesi rispetto al canonico appuntamento di luglio, perché nella sede del comitato della Festa del Sole, a via Fonte Cottorella, fino a giugno non c’era nessuna voglia di mollare la presa. Poi però si sa come vanno a finire certe cose: quando la realtà è (forse troppo) più grande rispetto ai propri sogni, gettare la spugna rischia di diventare una delle opzioni fino a quel momento non considerate. E così anche stavolta, per il secondo anno consecutivo, la gare sul fiume Velino della Festa del Sole resteranno soltanto un ricordo negli annali delle cronache che le raccontano fino al 2019, prima del grande stop per tutti.

La rinuncia

La certezza che i rioni volessero la Festa era ben chiara al patron Renato Buccioni. Ma se lo scorso anno, appena reduci dal primo lockdown e ancora senza vaccini, fu la pandemia a fermare la kermesse - insieme all’impossibilità di chiedere sponsor ad attività commerciali in ginocchio - quest’anno, più del virus, ha potuto lo spettro delle responsabilità giudiziarie e sociali del dover riuscire a garantire il giusto distanziamento, unite alla promessa che neanche un solo contagio potesse essere riconducibile alla Festa del Sole. Troppo anche per la macchina organizzativa guidata dal patron Buccioni, che in una lettera inviata un paio di settimane fa al Comune di Rieti ha confermato l’intenzione di lasciare tutti i concorrenti a casa anche per quest’anno. Peccato, perché a giugno fu lo stesso Buccioni a confermare a Il Messaggero che «insieme al Comune stiamo facendo tutto il possibile. Chiaro che, se la Festa si farà, non si potrà pensare di rivedere sull’argine lo stesso numero di persone di due anni fa. In questo senso, abbiamo già dato incarico che venga redatto un piano di sicurezza per impedire assembramenti». Evidentemente, quel piano non è stato sufficiente a rassicurare i timori del comitato organizzativo perché in effetti, a conti fatti, immaginare il distanziamento sociale alla Festa del Sole significava - oltre a chiudere l’argine del fiume, riservandolo ai soli giudici, concorrenti e relative squadre rionali - impedire anche ogni forma di assembramento sul lungoVelino pedonalizzato o sul ponte, da dove si affaccia chi non ama il caos a ridosso del pelo d’acqua (o, più prosaicamente, chi arriva tardi e non trova il posto per poter sbraitare a bordo fiume). Poi certo, i soldi non smettono mai di giocare un ruolo: anche stavolta troppo pochi, e troppi da chiedere alle tante attività che faticano a riprendersi. Ma forse, stavolta, il denaro non è stato il primo dei problemi: l’anno prossimo potrebbe essere finalmente quello buono?