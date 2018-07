RIETI - Definito l’elenco ufficiale di tutti i partecipanti degli undici rioni in gara nelle quattro prove della 50esima Festa del Sole, in programma il prossimo 15 luglio sul fiume...

RIETI - Ztl azzerata per agevolare il commercio, ztl istituita per agevolare il commercio. Tutto e il contrario di tutto in appena un anno di Giunta Cicchetti, con le idee sulla viabilità che...