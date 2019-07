© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domani, venerdì 19 luglio, alle 10, in occasione della Festa del Sole 2019, all'interno del 51° palio della Tinozza, presso l'area festa Lungofiume, la casa editrice reatina Puntidivista e l'Associazione Culturale Macondo, con il patrocinio dell'Alessandro Rinaldi Foundation, presenteranno il libro per bambini "Fiorina la trota salterina", la storia di una trota che voleva conoscere il mondo!Una favola dedicata alle ricche e splendide acque del territorio reatino, magistralmente illustrata e raccontata con delicatezza e grande passione. Un omaggio alla terra e alle bellezze che la caratterizzano per raccontarla a chi non la conosce ma anche a chi, avendo la fortuna di viverci, ritroverà la magia di luoghi e avvenimenti.Il tutto raccontato attraverso la storia di una giovane trota, Fiorina, ideata dalla Puntidivista, in collaborazione con il Prof. Dario De Carolis e l'Associazione Culturale Macondo. Le bellissime illustrazioni sono del talentuoso Alessandro Caramalli, giovane grafico reatino mentre le foto in Appendice sono di Marco Bellucci.