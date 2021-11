Stati Generali della Ferrovia Salaria, Sinibaldi: «Infrastruttura fondamentale per tutto il Centro Italia»

RIETI - Il Vicesindaco e assessore alle attività produttive del Comune di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha partecipato questa mattina agli “Stati generali della Ferrovia Salaria”, incontro organizzato dal Comune di Ascoli Piceno insieme al Comitato per la Ferrovia Salaria, che si è tenuto presso Palazzo dei Capitani ed ha coinvolto tutti i rappresentanti delle Città e dei territori potenzialmente interessati dalla realizzazione dell’infrastruttura.

Per il territorio reatino erano presenti, oltre al Vicesindaco di Rieti e al Presidente della Commissione comunale Pianificazione, Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio Matteo Carrozzoni, il consigliere regionale del Lazio Sergio Pirozzi e rappresentanze dei Comuni di Antrodoco ed Amatrice.

«Stiamo approfondendo ogni possibile opportunità per avvicinarci ad un sogno atteso da troppi decenni da intere aree del Paese, a partire dalla nostra – ha spiegato il Vicesindaco Daniele Sinibaldi – Se il Centro Italia, nel suo complesso, vuole avere un’opportunità di crescita significativa e vuole giocare un ruolo decisivo nei prossimi decenni del Paese, questa infrastruttura è indispensabile ed è necessario unire le forze con tutti coloro che hanno l’interesse a realizzare un collegamento moderno e sostenibile tra i Due Mari. Oltretutto, la realizzazione della Ferrovia sarebbe un risarcimento necessario per queste aree che hanno subito gli effetti devastanti di vari terremoti e che per troppo tempo sono stati messi in secondo piano dalle strategie nazionali. Ora è il momento di compiere un salto di qualità e concretizzare gli auspici».