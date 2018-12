RIETI - Andrea Ferroni, lascia la presidenza del consorzio industriale di Rieti per collaborare insieme al commissario Francesco De Angelis alla costituzione del consorzio unico regionale. Ferroni, che ringrazia gli Enti soci e i dipendenti con i quali ha collaborato in questi anni, già nei mesi scorsi aveva manifestato la volontà di non ricandidarsi alla presidenza. Alla luce del nuovo incarico di consulenza ha accelerato i tempi, rimettendo il suo mandato all’assemblea dei soci. © RIPRODUZIONE RISERVATA