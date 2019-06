RIETI - Domani, domenica 16 giugno, 25 Ferrari della Scuderia Ferrari Appia Antica (fondata da Little Tony) alle ore 18, di ritorno dal ritrovo di Leonessa passeranno al centro di Rieti tra la folla partecipante al Festival Rieti Sport. L'ha comunicato al sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, il presidente della Scuderia Ferrari Appia Antica, Giorgio D'Antonio.

Le Ferrari transiteranno in via Cintia.



A Leonessa, nella mattinata di domenica, in piazza 7 Aprile il raduno di Ferrari da tutta Italia, organizzato dalla Scuderia Ferrari Club Roma Appia Antica.