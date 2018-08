RIETI - Gli assessorati alla Cultura e al Turismo del Comune di Rieti informano che domani, 15 agosto, l'ufficio Iat – Sportello di informazioni turistiche, sito al piano terra di Palazzo di Città, in piazza Vittorio Emanuele II;



la sezione Archeologica del Museo civico, in via Sant'Anna 4 e il teatro Flavio Vespasiano saranno aperti al pubblico con i seguenti orari:

ufficio Iat 9-13.30/15-18,

museo civico sez. Archeologica 10-13/16.30-19.30,

teatro 16.30-18.30.

Marted├Č 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA