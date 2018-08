RIETI - Le variazioni al servizio di trasporto pubblico locale e porta a porta per la festività di Ferragosto. Chiusi fino al 16 agosto l’ufficio clienti e tour operator di Asm Rieti

In occasione delle festività di Ferragosto i servizi erogati da Asm subiranno alcune modifiche.

Nello specifico il giorno 15 agosto non verrà effettuato il servizio di raccolta porta a porta e il calendario di ritiro subirà le variazioni necessarie per garantire comunque una funzionale raccolta settimanale dei rifiuti.

Per la zona Velino che interessa i quartieri di Regina Pacis, Molino della Salce, Micioccoli, Madonna del Cuore, Quattro Strade, Città Giardino, Piana Reatina e Chiesa Nuova, le variazioni al servizio prevedono che il ritiro della frazione indifferenziata avverrà giovedì 16 agosto e non verrà effettuata la raccolta del vetro, degli sfalci e potature.

Per la zona Terminillo che interessa i quartieri di Villette, Campoloniano, Villa Reatina, Piazza Tevere, Vazia e Nucleo Industriale, Borgo, Campomoro e le frazioni di Casette, Case San Benedetto, Maglianello Basso, Piani Poggio Fidoni, Piani Sant'Elia, San Giovanni Reatino il ritiro dell’umido è stato anticipato a martedì 14 agosto e non verrà effettuata la raccolta del vetro, degli sfalci e potature.



Il servizio di trasporto pubblico locale effettuerà il vigente orario festivo.

Asm informa inoltre la propria clientela che, l’ufficio Tour Operator e l’ufficio clienti, resteranno chiusi dal 13 al 15 agosto.

