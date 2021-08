Ferragosto, il questore di Rieti intensifica i controlli in tutto il Reatino

Sabato 14 Agosto 2021, 09:47

RIETI - Continua incessante l'attività di controllo del territorio in questa provincia, ulteriormente intensificata dal Questore di Rieti Maria Luisa Di Lorenzo con l'approssimarsi della tradizionale ricorrenza del 15 agosto e finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati ed alla verifica delle misure anti Covid - 19.

Per il prossimo weekend, particolarmente critico per la consistente presenza di turisti che presumibilmente affolleranno i luoghi di villeggiatura reatini, il questore di Rieti attuerà mirati servizi di controllo straordinario del territorio nel capoluogo e in provincia, finalizzati a rafforzare l'azione delle Forze di Polizia nel contrasto dell'illegalità diffusa, con particolare riguardo ai furti in appartamento, allo spaccio di sostanze stupefacenti, all'immigrazione clandestina e non ultimo, alla verifica delle vigenti normative finalizzate al contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19.

Detti servizi vedranno impegnate pattuglie delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, pattuglie in borghese della Squadra Mobile e della Digos anche con la collaborazione delle pattuglie della Sezione della Polizia Stradale di Rieti, delle altre forze di Polizia, soprattutto in ambito provinciale, e della locale Polizia Municipale.

Anche il Monte Terminillo, meta turistica di particolare richiamo, soprattutto nella giornata di ferragosto, sarà oggetto di accurati servizi di vigilanza, posti in essere da personale del locale Posto di Polizia.

Pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Rieti saranno impegnate su tutto il territorio della provincia, in attenti servizi di osservazione, vigilanza e sicurezza alle reti stradali, caratterizzate dal notevole aumento del traffico veicolare diretto verso le principali mete turistiche della provincia.