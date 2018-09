di Umberto Leoncini

RIETI - Il Rieti scende in campo a Fermo per la terza gara del mini girone di Coppa Italia. Amarantocelesti già eliminati, mentre i marchigiani inseguono la vittoria per passare il turno. Ecco la diretta del match.



PRIMO TEMPO



Al 10’ indecisione della coppia centrale amarantoceleste che costringe il portiere a uscire con i piedi nell’area piccola su Zerbo, la palla finisce fuori aera con Urbinati che al volo impegna nuovamente Costa che mette in angolo. Sugli sviluppi del corner Urbinati di testa alto.



Al 6' tiro dalla distanza di Todorov che finisce sul fondo





IL PREPARTITA



Nella formazione amarantoceleste in campo al posto di Dabo c'è Soares



Al seguito del Fc Rieti a Fermo sono giunti anche una agguerrita delegazione di ultrà reatini che benché numericamente esigui, anche durante il riscaldamento si sono fatti sentire con cori di sostegno.



Nonostante sia una gara ufficiale, a Fermo la partita valida per la terza giornata del girone H di Coppa Italia di serie C per il Rieti rappresenta più un test-match che altro. In virtù dei risultati delle due giornate precedenti la squadra amarantoceleste è fuori dai giochi per il passaggio del turno e quello con la Fermana può quindi rappresentare un importante allenamento con un avversario di categoria che certamente si impegnerà al massimo: per passare il girone ai marchigiani serve vincere con due gol di scarto senza subirne.



La squadra reatina al Bruno Recchioni di Fermo scende in campo senza il suo allenatore, Ricardo Chéu, in panchina volato in Portogallo per i funerali del padre Amilcar deceduto a 73 anni, e per questo motivo su richiesta del club sabino la Lega ha accordato un minuto di silenzio prima della partita e il lutto al braccio.



COSI' IN CAMPO

Fermana : Ginestra, Guerra, Urbinati, Comotto, Soprano, Zerbo, Cremona, Clemente, Giandomenico, Maurizi, Lupoli. All. Destro.

Rieti : Costa, Dabo, Pepe, Gigli, Papangelis; Gallifuoco, Diarra, Maistro; Cericola, Todorov, Vasiliou. All. Barbosa.

Arbitro : Petrella di Viterbo.

Domenica 2 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:51



