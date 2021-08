Giovedì 12 Agosto 2021, 14:52

RIETI - Escursionista ferito e soccorso al Terminillo. L'incidente è avvenuto sulla salita che conduce al Rifugio Rinaldi.

L'uomo sarebbe scivolato, riportando diverse ferite, fortunatamente non gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, carabinieri, polizia, vigili del fuoco e soccorso alpino. Sul posto anche l'elicottero del soccorso, che ha trasportato l'escursionista in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.