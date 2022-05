Rieti, escursionista ferito sabato al Terminillo verrà sottoposto a intervento chirurgico

RIETI - Non sarebbe in pericolo di vita ma versa in condizioni critiche il 57enne reatino rimasto ferito ieri in un incidente in montagna sul monte Terminillo. L'uomo, un appartenente alle forze dell'ordine in servizio in provincia di Rieti, dovrà essere sottoposto - probabilmente nella giornata odierna - ad un intervento chirurgico.

Nella caduta ha riportato delle fratture agli arti inferiori e lesioni nella zona lombare ma, a destare maggiore preoccupazione, sono le ferite riportare nella regione cervicale a seguito della rovinosa caduta che ha portato il reatino a battere violentemente il capo. L'uomo, esperto escursionista e con una buona preparazione fisica, si era incamminato nel primo pomeriggio di sabato a partire dal Rifugio Rinaldi e la caduta, avvenuta per circostanze accidentali e ancora in fase di accertamento, si sarebbe verificata in zona Sella Cavallo verosimilmente in un tratto in cui, nonostante le temperature di questi giorni, sarebbero state presenti lingue di neve. Da una sommaria ricostruzione dei fatti il 57enne era solo al momento della caduta. Tratto in salvo dai soccorritori (Soccorso alpino, forze dell'ordine, vigili del fuoco e 118) è stato trasferito presso il policlinico Gemelli di Roma in considerazione della criticità generale del suo quadro clinico a seguito della caduta.