RIETI - Dopo i due giovani escursionisti rimasti feriti alla vigilia di Natale, un altro incidente sul Terminillo che ha coinvolto un gruppo del nord Italia che stava scalando la parete est questa mattina, 27 dicembre. Per cause in corso di accertamento un escursionista è scivolato da un canalone intorno alle 10. Allertati i soccorsi dai compagni di escursione (rimasti illesi), sul posto sono arrivati polizia, soccorso alpino, vigili del fuoco e 118. Sono in corso le operazioni di recupero.



