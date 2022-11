Rieti, coppia di escursionisti soccorsa in montagna. Uomo ferito

RIETI - Raggiunta e soccorsa dai vigili del fuoco del Comando di Rieti, una coppia di escursionisti romani sul Monte Navegna nel versante del Comune di Ascrea, con l'intervento di personale operativo specializzato in tecniche Saf. I due, un uomo e una donna originari di Roma, avevano effettuato l'ascesa in quota ed erano in prossimità della cresta quando l'uomo è improvvisamente scivolato e caduto per alcuni metri in un punto scosceso e roccioso riportando lesioni al torace e ritrovandosi così impossibilitato a proseguire. La squadra dei vigili del fuoco, utilizzando sistemi integrati di geolocalizzazione e referenzialità cartografica, ha raggiunto gli escursionisti percorrendo un impervio sentiero contestualmente all"arrivo in sito dell'elicottero Drago in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il ferito - stabilizzato, verricellato e traslato a bordo dell'elicottero - è stato poi elitrasportato in località Vallecupola dove è stato preso in carico dal personale sanitario del 118. La donna, in buone condizioni fisiche, è stata invece ricondotta a valle dalle unità della squadra di terra. Presente alle operazioni anche il personale del Soccorso alpino e della Guardia di finanza.