Rieti, uomo cade in un dirupo: ferito, soccorso dai vigili del fuoco

RIETI - Paura nel primo pomeriggio di ieri a Magliano Sabina. Un uomo di 39 anni è caduto all'interno di un profondo dirupo rimanendo gravemente ferito.

Sul posto oltre a squadre di terra, anche un velivolo dei vigili del fuoco per il recupero e il verricellamento del giovane successivamente elitrasportato in un nosocomio romano. Da quanto appreso l'uomo si sarebbe trovato in un punto particolarmente scosceso e a strapiombo quando è precipitato per oltre 15 metri finendo sul piano sottostante riportando lesioni e fratture.

