Lunedì 20 Settembre 2021, 13:51

RIETI - Scippo in pieno centro in viale Verani questa mattina: ferita la vittima trasportata in ospedale a bordo di un'ambulanza. L'uomo residente nella zona e stato seguito da una donna fin dentro l'atrio del portone condominiale dove è stato derubato di un prezioso orologio.

Nel tentativo di fermare la ladra è caduto a terra riportando ferite lacero contuse al volto. La donna si è poi dileguata a bordo di un veicolo che la attendeva in strada.