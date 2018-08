RIETI - Un uomo di 48 anni è caduto dopo il decollo con il parapendio da Poggio Bustone. Per le operazioni di soccorso e recupero sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e carabinieri.

Da quanto ricostruito, l'uomo era decollato dal Monte Rosato, a Poggio Bustone, non lontano dal santuario e poi per cause da accertare, è caduto. L'uomo ha riportato alcune ferite, fortunatamente non gravi, anche se a titolo precauzionale è stato trasportato in eliambulanza a Roma.

Luned├Č 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:28



