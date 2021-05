Cade da un muretto, uomo trasportato al Gemelli in eliambulanza

RIETI - Soccorso in eliambulanza dopo la caduta da un muretto. Migliorano le condizioni - pur rimanendo ancora sotto osservazione - le condizioni di un 71enne, vittima di una brutta caduta avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri a Fassinoro.

L'uomo stava effettuando lavori di giardinaggio all'interno di una corte privata sopraelevata rispetto al piano stradale in un abitato poco distante dal paese di Fassinoro. Forse un malore improvviso o una fatale disattenzione lo hanno portato a cadere giù dalla massicciata picchiando violentemente la testa al suolo e riportando ferite e lesioni oltre ad un trauma cranico.

Immediatamente è scattato l'allarme ed il 71enne è stato soccorso dal personale medico del 118 che ha provveduto sul posto a stabilizzarlo per poi trasportarlo sull'elicottero Pegaso in dotazione al 118 atterrato poco distante dall'abitato in una radura per il trasferimento d'urgenza presso il policlino Gemelli di Roma.

