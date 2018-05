RIETI - Momenti di paura nella mattinata a Torri in Sabina per l'infortunio di un uomo del posto ferito in maniera profonda dalle lame di un tagliaerba.



Sulle prime si è temuto il peggio tanto da richiedere anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso in dotazione al personale medico del 118. L'uomo stava operando in un terreno in via Romana Vecchia su di un trattorino tagliaerba quando si è improvvisamente capovolto procurandosi nella caduta una profonda lacerazione alla gamba nella parte del bicipite femorale a causa delle taglienti lame di cui è dotato il mezzo agricolo. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, i carabinieri della locale stazione e una squadra di vigili del fuoco.

Martedì 1 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:34



