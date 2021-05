Travolto da scarica elettrica mentre pota la siepe: giovane reatino elitrasportato a Roma in codice rosso

RIETI - È stato soccorso in condizioni gravi un giovane reatino, M.R. di 31 anni, che a Castelfranco - effettuando il taglio di una siepe tramite cestello meccanico - è stato colpito da una scarica elettrica da 20mila volt. Da valutare se le conseguenze riportate siano imputabili più alla caduta o alla scarica elettrica che lo ha attraversato e sbalzato al suolo. Sul posto vigili del fuoco, polizia, personale medico del 118 e un elicottero Pegaso che lo ha trasportato in codice rosso a Roma.

L'incidente sul lavoro si è verificato a Castelfranco in un'area tra via.di Mezzo e via Villafranca. Secondo sommarie.testimonianze il 30enne stava effettuando lavori di scorciamento dei rami quando accidentalmente si è avvicinato ai cavi elettrici creando un arco voltaico che lo ha investito e fatto cadere. Sul luogo anche i tecnici ispettori dell'Asl di Rieti. Dopo essere stato rianimato da un operatore del 118 che era in zona, stabilizzato e parametrato è stato elitrasportato a Roma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA