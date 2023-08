Rieti, scivola dal tetto della roulotte: in eliambulanza al Gemelli

RIETI - In Sabina rovinosa caduta dal tettino di una roulotte per un cittadino straniero di 48 anni. L'uomo ha riportato lesioni e traumi. È stato soccorso dall'eliambulanza Pegaso 118 e trasportato d'urgenza in codice rosso presso il policlinico Gemelli di Roma.

Fatale l'improvvisa caduta, nello scorso tardo pomeriggio a Paganico, per un uomo originario del Bangladesh mentre si trovava in piedi sulla copertura di una roulotte. A preoccupare maggiormente i sanitari la severità del trauma cranico riportato. Sul posto, dopo essere stato soccorso e stabilizzato dagli operatori del 118, è atterrata l'eliambulanza che ha trasportato il 48enne, presso il policlinico romano.