Donna cade nella cascata, trasportata in eliambulanza in ospedale

Lunedì 28 Giugno 2021, 09:12 - Ultimo aggiornamento: 09:16

RIETI - Cade nella cascata, salvata dalle squadre di soccorso e trasportata in eliambulanza. Brutta avventura terminata nel tardo pomeriggio di ieri per una donna di 50 anni impegnata in un'escursione sui monti della Laga all'interno dell'area del parco nazionale.

La donna stava effettuando il suggestivo tracciato che da Amatrice (frazione di Capricchia) porta alla spettacolare zona della cascata delle Barche. Qui la 50enne è improvvisamente scivolata all'interno della cascata finendo tra le rocce. Nella caduta ha riportato una sospetta frattura alla caviglia che le ha impedito di proseguire il cammino.

Da qui l'allarme e la macchina dei soccorsi che ha mobilitato i vigili del fuoco di stanza ad Amatrice, uomini del Soccorso alpino e carabinieri che si sono mossi via terra mentre successiivamemte si è alzato in volo l'elicottero Pegaso in dotazione al 118 che ha verricellato la vittima per poi trasportarla in ospedale.