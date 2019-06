RIETI - Una donna di Roccantica, N.V., è stata trasportata in eliambulanza a Roma, dopo essere caduta da una scala.

La donna era intenta alla potatura di una pianta in un terreno, in località Spineto, quando è caduta dalla scala, che era appoggiata sulla pianta. Nella caduta, ha riportato fratture alle gambe, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti ambulanza del 118 per i soccorsi e i carabinieri per la ricostruzione della dinamica di quanto avvenuto.