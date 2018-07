RIETI - Donna caduta con il parapendio: ferita, ma non in modo grave.



L'incidente è avvenuto poco prima delle 13: la giovane sarebbe decollata da Poggio Bustone e mentre era in volo con il parapendio avrebbe perso il controllo per cadere a terra all'altezza di un canale a poca distanza dalle sorgenti di Santa Susanna, a Rivodutri. Sul posto, carabinieri di Rivodutri e 118, che ha soccorso la giovane trasportandola in ospedale.





Domenica 8 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:34



