Ribaltone Fc Rieti: esonerato Fabrizio Ferazzoli. La società: «Divergenze di vedute». Per il sostituto ipotesi Raffaele Battisti

RIETI - Ribaltone in casa Fc Rieti: Fabrizio Ferazzoli è stato esonerato. Nonostante il primo posto conquistato domenica dopo il 2-1 casalingo contro la Vivace Grottaferrata, nonostante una stagione fin quì vissuta senza sconfitte sul campo al termine dei 90' (l'eliminazione dalla Coppa Italia con la Sanpolese è maturata ai rigori), la società ha deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con l'ormai ex allenatore amarantoceleste, diramando una nota ufficiale che ratifica l'esonero.

"Il Football Club Rieti 1936 comunica di aver sollevato, in data odierna, il signor Fabrizio Ferazzoli dal ruolo di allenatore della prima squadra. Alla base di tale decisione c'è una divergenza di vedute che vanno dalla gestione delle risorse umane, all'approccio sulle problematiche che di volta in volta si pongono dinanzi, sulle quali la società non intende transigere ulteriormente.

La società ringrazia Ferazzoli per l'apporto dato in questa prima parte di stagione e augura allo stesso le migliori fortune sia professionali, che umane e si riserva di comunicare il nome del sostituto entro le prossime ore".

Il nome più 'caldo' allo stato attuale è quello di Raffaele Battisti, il quale ha già assistito a diverse partite interne del Fc Rieti e conosce piuttosto bene molti dei calciatori attualmente in rosa. Ma la decisione, come spiega anche la nota del club, verrà presa a breve e con il turno di riposo che il Fc Rieti osserverà domenica 15 ottobre, il neo allenatore avrà due settimane a disposizione per lavorare col gruppo e trovare una quadra tattica.