RIETI - Il femminicidio calcherà il palco del Teatro Flavio Vespasiano, questa sera alle 21 ‘'...e se parlassi?” è lo spettacolo teatrale liberamente tratto da ‘'Ferite a morte’’ di Serena Dandini e Maura Misiti del 2013, rielaborato da Paola Simeoni e messo in scena a Rieti dall’associazione Crea et Vivi. Sul palco a parlare saranno le storie e i monologhi di donne colpite dalla violenza di compagni, mariti, amanti o ‘'ex”, lo faranno attraverso la voce delle attrici delle compagnie teatrali reatine: Il Pipistrello, Sipario Aperto, La Bottega del Teatro. Il tono tagliente e ironico su uno sfondo profondamente amaro e teso alla riflessione metterà a nudo la crudezza delle ferite insopportabili inferte alle vittime, troppo spesso inabissate nel silenzio.



«Oho me sentite lassù?..comunque guarda meglio morta che ancora con lui. Te lo giuro sul televisore al plasma che era la cosa più cara che c’avevo. Ecco, ecco questo un po’ mi secca, che j’è rimasto a lui il plasma con tutto il telecomando satellitare che era ‘na bellezza...va be’ che tanto decideva sempre lui quello che bisognava guarda’ tanto valeva che morivo,no?..», questo soltanto un estratto interpretato da Paola Cortellesi, parte della pièce della Dandini definita “Spoon River” del femminicidio e diffuso in diverse città europee. Oggi a Rieti, lo spettacolo ‘'...e se Parlassi?", dal titolo provocatorio e sommesso con la sua emblematica locandina, vuole destare nuovamente l’attenzione della Città verso una tematica tanto nota quanto insidiosa e straziante, che mostra ancora evidenti segni di crescita, ben lontana dal ridurre le sue percentuali statistiche in Italia e nel mondo.



