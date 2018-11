© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Cresce il numero delle imprese nazionali che hanno fatto del fattore ambiente una delle leve essenziali per essere competitive e che ormai si avviano a diventare quasi la metà di tutte le imprese italiane. A queste aziende top della green economy “made in Italy” è stato assegnato il Premio Sviluppo Sostenibile 2018, arrivato alla decima edizione, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo, che quest’ anno vede in concorso tre settori: Rifiuti e risorse, Energia da fonti rinnovabili, Edilizia sostenibile.Ri.el.co. Impianti S.r.l. di Rieti, azienda associata alla Federlazio, è stata premiata presso la fiera Ecomondo di Rimini per la progettazione e la realizzazione della Sopraelevazione dell’Edificio B dell’Area della Ricerca del Cnr di Pisa con il sistema costruttivo X-Lam. Il sistema è basato sull’impiego di materiali lamellari di legno, di qualità certificata, a strati incrociati e incollati, con elevate prestazioni meccaniche e basso consumo energetico, ottimi livelli di sicurezza al fuoco e al sisma, comfort acustico e lunga durata.Come ogni anno il premio è stato assegnato alle imprese che si sono particolarmente distinte per attività e impianti che producono rilevanti benefici ambientali, hanno un contenuto innovativo, positivi effetti economici e occupazionali ed hanno un potenziale di diffusione. La giuria del Premio, composta tra gli altri dal Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile Edo Ronchi, ha dovuto scegliere oltre 100 progetti presentati da aziende grandi e piccole di tutta Italia. Al premio, tra l’altro, è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica.“E’ sempre una bella notizia - osserva il direttore di Federlazio Rieti, Davide Bianchino - quando arrivano prestigiosi riconoscimenti ad aziende del territorio. Siamo inoltre particolarmente onorati in quanto la Rielco è una azienda associata alla Federlazio da tanti anni. All’Ing. Carmine Rinaldi, Amministratore dell’azienda nonché ex presidente Federlazio, le mie congratulazioni personali e di tutta l’Associazione per questo premio diventato ormai un appuntamento imprescindibile per far emergere le buone pratiche e le tecnologie di successo delle imprese italiane della green economy”.