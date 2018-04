RIETI - Una ripresa decisa ancora non c'è, ma tutte le previsioni di investimenti nell'immediato futuro sono positive. Centrale sarà il ruolo della formazione. Dopo un lungo periodo di ombre, emerge qualche luce in più dall'indagine congiunturale di Federlazio sulle piccole e medie imprese reatine, con i dati del secondo semestre 2017. L'ottimismo arriva dal futuro.



I DATI

Il tasso di crescita delle imprese, in questo caso nel terzo trimestre del 2017, è ridotto, dello 0,05%. Stabilità che si riscontra anche sugli ordinativi, che nella prima parte di quest'anno, per il 60% delle imprese, si rivelano stazionari. Nel secondo semestre 2017 risultano in flessione gli ordinativi dal mercato dell'Unione Europea, con il saldo di opinioni che scende da -2,6 a -5, ma per la prima parte del 2018, le previsioni sono positive, con saldo di più 11,5. Il fatturato è in lieve ripresa, per il mercato italiano e in crescita più marcata nella previsione dell'avvio del 2018. E uno scenario simile si ripete per la produzione. Ma è sugli investimenti che il trend continua a essere positivo: il 43,5% delle imprese spiega di averne effettuati nel secondo semestre 2017 e si sale al 52,3% nelle previsioni sul primo semestre 2018. «Le prospettive per i prossimi mesi - osserva il presidente di Federlazio Rieti, Riccardo Bianchi - sono tutte, in linea generale, basate sulla fiducia. Senza questo elemento, verrebbero meno le spinte a investire. Ma le imprese hanno bisogno di certezze sul futuro e l'augurio è che lo stallo temporaneo, dovuto al doppio appuntamento elettorale, finisca presto e la politica metta subito le pmi tra le priorità della prossima agenda economica». A crescere sono anche gli investimenti mirati in ricerca e sviluppo: dal 16% del secondo semestre 2017, per il primo semestre 2018 si sale al 26,7%. Ancora più netta la salita degli investimenti in rapporti con start-up innovative: dall'1,2% di fine 2017, l'intenzione di investire nella prima parte del 2018 coinvolge il 12,5% delle attività. Nel capitolo sull'occupazione, se a fine 2017 prevale un saldo positivo del 7,3%, per il primo semestre 2018 la forbice si amplia al 10,3%. «I dati dell'indagine sono in alcuni casi in linea con quanto rilevato nello scorso semestre - evidenzia il direttore di Federlazio Rieti, Davide Bianchino. - L'aspetto più confortante arriva dalle prospettive per il prossimo futuro: quasi in ogni campo, le imprese reatine hanno risposto con ottimismo, a partire dagli investimenti».



LA FORMAZIONE

«Dobbiamo invece lavorare molto di più sulla formazione - aggiunge Bianchino - che porta, poi, le attività a una maggiore capacità competitiva. Spesso non viene effettuata formazione o le conoscenze sono minime. Abbiamo stipulato una convenzione con una società leader nazionale, grazie a cui le nostre aziende potranno conoscere le opportunità dei fondi interprofessionali e sfruttarli in modo molto più efficiente rispetto al passato e a costo zero per l'azienda». Più ombre che luci sull'internalizzazione delle imprese reatine: il 78,8% non lo è e il 56,3% lo motiva per «la struttura aziendale non attrezzata», mentre per il 37,5%, «il mercato nazionale assorbe tutta la produzione». La ricostruzione post sisma, per Federlazio, rappresenta anche una opportunità per le imprese del territorio. «Non solo per l'edilizia - concludono Bianchi e Bianchino - ma per tutto l'indotto, dall'elettricità all'impiantistica».

Lunedì 2 Aprile 2018



