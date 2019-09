Ultimo aggiornamento: 15:51

RIETI - Domani, giovedì 19 settembre, alle 15.30, la Federlazio Rieti organizza un seminario per conoscere nel dettaglio tutti i bandi attualmente attivi nella nostra provincia, alcuni dei quali di prossima scadenza. Innovazione Sostantivo Femminile, Voucher Internazionalizzazione, Fondo Futuro, Digital Impresa Lazio, Fondo Rotativo per il Piccolo Credito, Piccolo Credito Energia per aumentare l’efficienza energetica in azienda. Nel corso dell’incontro saranno affrontati anche i temi riguardanti Iperammortamento, Credito di Imposta R&S, Nuova Sabatini.L’incontro è finalizzato non solo a presentare tutte le opportunità disponibili oggi per le imprese, ma anche a chiarire eventuali dubbi su spese ammissibili, caratteristiche del contributo, definizione delle graduatorie, tempi e modalità di presentazione delle domande, modalità di erogazione. All’incontro, coordinato dal direttore di Federlazio Rieti Davide Bianchino, interverrà anche il direttore del Confidi Lazio Fabrizio Migliorati. L’incontro è gratuito e aperto anche ad aziende e professionisti non associati alla Federlazio.Per ulteriori informazioni o per prenotare la propria presenza è possibile contattare direttamente gli uffici della Federlazio Rieti al num. 0746.271696 – email federlazio.rieti@federlazio.it.