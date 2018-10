© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Giovedì 25 ottobre, alle 15, presso la sede della Federlazio di Rieti (via Sanizi, 2), si svolgerà il Seminario gratuito “Il Passaggio alla Fatturazione Elettronica: Per una gestione organizzata dei processi aziendali”."La Legge di Bilancio 2018 - spiega una nota di Federlazio Rieti - ha fissato l’obbligatorietà della fattura elettronica per tutti i soggetti detentori di P. IVA. Dal 1 luglio 2018 è già scattato l’obbligo per i subappaltatori della Pubblica Amministrazione, mentre dal 1 gennaio 2019 sarà resa obbligatoria la fattura elettronica anche per gli scambi commerciali tra imprese e professionisti (cosiddetto b2b). Per non far trovare impreparate le imprese, Federlazio, in collaborazione con Readytec, organizza questo seminario per dare una risposta a tutti i quesiti sul tema.Il seminario toccherà i seguenti argomenti: reportistica aziendale – le nuove sfide del mercato; il software gestionale in azienda: cos’è, cosa deve fare, come deve essere impostato; l’obbligo di Fatturazione elettronica e le migliorie organizzative; il processo operativo di fatturazione elettronica mediante SDI; la digitalizzazione dell’azienda, efficienza ed efficacia; l’impatto della fatturazione elettronica sui processi aziendali, la gestione clienti e fornitori.All’incontro interverranno Andrea Burchianti, Project Leader Erp Readytec Spa, Flavio Barlettelli, Consulente di Direzione, Sandro Della Pietra, Technical Consultant Area Erp Readytec Spa. Modera l’incontro il Direttore di Federlazio Rieti, Davide Bianchino. Il seminario è gratuito e aperto a tutte le aziende, anche non associate alla Federlazio. Per partecipare è sufficiente chiamare gli uffici della Federlazio al num. 0746.271696".