RIETI - Domani, martedì 31 luglio, alle 11, presso la sede della Eda Industries Spa (via dell’Elettronica snc, a Cittaducale), si svolgerà un incontro con una delegazione della Malesia.



Nel corso di una conferenza stampa saranno illustrati i dettagli di un nuovo importante investimento che il gruppo Eda si appresta a realizzare in Malesia. La delegazione sarà composta dall’Ambasciatore della Malesia in Italia H.E. Dato Abdul Malik Melvin Castelino, dal Direttore Mida in Italia Mr. Awangku Fiarulnazri e dal Direttore Matrade in Italia Mr. Faizal Harris.

Interverranno, tra gli altri, anche l’Assessore al Lavoro della Regione Lazio Claudio Di Berardino, il Sindaco di Rieti Antonio Cicchetti insieme con l’Assessore alle Attività Produttive Daniele Sinibaldi, l’Assessore allo Sviluppo Economico di Cittaducale Elisabetta Bolognini, il Direttore di Federlazio Rieti Davide Bianchino.

Luned├Č 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:54



