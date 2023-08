Federico Rinaldi ad del Parco scientifico tecnologico dell'Alto Lazio: «Ringrazio Ientile, Melilli e Sinibaldi»

RIETI - Il 1° agosto il CdA del Parco Scientifico Tecnologico dell’Alto Lazio ha conferito le deleghe di Amministratore Delegato all’ingegnere Federico Rinaldi. Rinaldi, su indicazione del Consorzio Industriale del Lazio (socio del Pst insieme all’università Tuscia), è stato votato all’unanimità dal consiglio di amministrazione.

«Ringrazio tutti i componenti del CdA per la fiducia accordatami e in special modo l’avvocato Angelo Ientile che come membro del Consorzio Industriale ha fortemente voluto la mia nomina», dichiara il nuovo Ad del Pst dell’Alto Lazio, reatino di 46 anni che vanta nel suo curriculum due lauree, una in architettura ed una in ingegneria, e una lunga lunga esperienza come manager di Eni SpA dove ha ricoperto ruoli strategici soprattutto nell’area del Cfo.

«Un sentito ringraziamento va anche all’onorevole Fabio Melilli che per primo ebbe l’idea di un mio coinvolgimento in seno al Parco.

Ma soprattutto la mia riconoscenza va all’amico Daniele Sinibaldi, sindaco di Rieti, che ha fortemente accelerato il processo di insediamento e che crede moltissimo nelle potenzialità del Parco Scientifico - conclude Rinaldi - Dedico questo momento a mia moglie, alla mia famiglia e a mio padre (Alessandro Rinaldi, storico Presidente della Cassa di Risparmio di Rieti) di cui quest’anno decorrono cinque anni dalla sua scomparsa».