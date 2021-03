Fiocco azzurro in casa Loschi: l'esterno del Real Sebastiani è diventato papà del secondogenito Tommaso

RIETI - Fiocco azzurro in casa Loschi. E’ nato questa mattina il secondogenito di Federico Loschi, Tommaso. E’ stato lo stesso giocatore della Real Sebastiani Rieti ad annunciare il lieto evento su Instagram nella mattinata odierna.

Il neoarrivato, Tommaso, sta bene, pesa 3,980 kg. ed è lungo 55 cm. Sta bene anche la mamma, Giorgia Lucini la compagna di Federico Loschi. La ex tronista di Uomini e Donne è dunque mamma per la seconda volta a due anni esatti dalla nascita del primogenito Riccardo (marzo 2019). Come annuncia Federico Loschi, giocatore della Real Sebastiani “Giò sta bene e ha dato alla luce un altro bel maschietto” e poi il tenero pensiero. “A 28 anni hai già portato a termine due gravidanze e mi hai seguito in ogni posto d’ Italia”.

La dedica

Il giocatore che a dicembre si è aggiudicato l’Mvp della Serie B (nella foto mente viene premiato da Gianni Brunelli, delegato Fip alla provincia di Rieti) ha riassunto con una vera e propria dedica alla famiglia il felice momento.

“Mi sembra di vivere un sogno…da ragazzino quando parlavo con mia mamma le dicevo che avrei desiderato di diventare un giocatore di basket…poter vivere di pallacanestro, la mia malattia… di girare il mondo e avere la fortuna di trovare la donna giusta che mi permettesse di poter costruire una famiglia presto per poterci godere al massimo due bimbi (perfetto se fossero stati maschi per giocare 1contro1 al campetto) che avrei sognato di chiamare Riki e Tommi, i miei due nomi preferiti, quelli con cui avrei voluto chiamarmi io. Oggi a 31 anni questi sogni sono piano piano diventati realtà. Grazie anche a te Giorgia, che a 28 anni hai già portato a termine due gravidanze senza fermarti mai e mi hai seguito in ogni posto d’ Italia. Sei pazzesca nana mia. Ora godiamoci il casino che noi tanto amiamo e appena finisce questo brutto periodo tutti e 4 ad Ibiza”.

