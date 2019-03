© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Duecento giorni dopo il grave infortunio al ginocchio sinistro, procuratosi in estate, per il quale è stato necessario sottoporsi ad un intervento chirurgico, Federico Dionisi torna a giocare una gara ufficiale. Domattina, sabato 2 marzo, alle 11, per lui si (ri)apriranno le porte del “Benito Stirpe” e rinforzerà la formazione Primavera di David D’Antoni che affronterà il Lecce nella 18esima giornata di campionato.Tensione, emozione, attesa, ma soprattutto la consapevolezza che il peggio è ormai alle spalle e che d’ora in avanti sarà solo un crescendo, per cercare di recuperare il terreno perduto e provare a dare il suo contributo negli ultimi due mesi di campionato, ad un Frosinone intento ad evitare di scivolare nuovamente in cadetteria.DIONISI TORNA A SORRIDERE“Più che emozionato, direi contento” confida Dionisi a poche ore dal suo esordio stagionale, che con ogni probabilità lo vedrà tra gli undici titolari di una squadra che attualmente naviga nella parte medio-bassa della classifica del gruppo 2 della Primavera, dominato da Pescara e Lazio, in un testa a testa che si deciderà alle battute finali.QUEL MALEDETTO 12 AGOSTOIl calvario di FD18 è iniziato il 12 agosto proprio al “Benito Stirpe”, in occasione di Frosinone-Sudtirol di Coppa Italia: al 13’ della ripresa, il ginocchio di Federico subisce un duro colpo ed è costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Ciano, ma non basterà per evitare una clamorosa sconfitta: 0-2. Quella sera però, il pensiero era interamente rivolto alle condizioni fisiche di Dionisi, che da lì a qualche giorno – il 18 agosto, per l’esattezza - scoprirà attraverso gli esami strumentali, che il legamento crociato anteriore si è rotto e che servirà finire sotto i ferri per riparare il danno.IL PEGGIO E’ ALLE SPALLEPer l’attaccante originario di Cantalice inizia un lungo percorso ad ostacoli, nel corso del quale si sottopone ad un intervento chirurgico in Spagna, per poi tornare in Italia ed iniziare la rieducazione. Passo dopo passo, Dionisi si rimette in piedi, azzera tutto e ricomincia da capo. Da due settimane ormai lavora col resto del gruppo, ma prima di rispondere alla convocazione di Marco Baroni, la società gli vuole concedere un po’ di rodaggio e la gara di domani mattina è sicuramente, per lui, un provino importante.