Federico Dionisi celebra con un eurogol le 300 maglie in serie B ma l'Ascoli va ko

Sabato 25 Settembre 2021, 15:57

RIETI - Federico Dionisi ha celebrato le 300 presenze in serie B con un eurogol. Il 34enne attaccante reatino dell'Ascoli ha realizzato la rete dell'1-0 al 17' del primo tempo grazie a un pregevole tiro a giro.

Per l'Ascoli però arriva una sconfitta, la seconda in campionato: dopo il raddoppio, i lomardi accorciano le distanze alla fine del primo tempo e trovano altri due gol nella ripresa per il definitivo 2-3.

Nella ripresa sono entrati in campo anche gli ex amarantocelesti Fabio Maistro e Andrea De Paoli.