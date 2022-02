Giovedì 3 Febbraio 2022, 00:10

RIETI - Una scelta decisamente controcorrente, quella di Federica Gambacorta, quarantaduenne di Rieti. In un momento economico e commerciale molto complicato, in cui sono sempre di più le saracinesche che oscurano le vetrine, lei oggi la sua serranda decide invece di aprirla. Inizia così, con tanto coraggio e la grande passione del mestiere, la sua nuova avventura da parrucchiera nei locali del salone “Hair artist” di viale de Juliis: «In realtà è un ritorno – dice Federica – perché la mia storia è un po’ atipica. Ho avuto un salone per signora per più di dieci anni nel quartiere di Piazza Tevere, ma nel 2014 ho dovuto chiudere per dedicarmi alle mie due bambine». Ferma per parecchi anni per seguire la sua famiglia, Federica non si arrende, e decide di togliere pettini e forbici dal chiodo.

La determinazione. «Nel frattempo sono cambiate tante cose in questo mondo, è stato necessario aggiornarsi sulle nuove tecniche di taglio e colore, sulle pettinature più in voga. Ma non mi sono rassegnata, ho fatto i corsi, sono tornata in sella: del resto, è questo il mio mestiere, quello che amo e che so fare». Inizia dunque una nuova avventura, al momento intrapresa da sola, e non con l’entusiasmo dei vent’anni, ma dopo i quaranta: «Non ho certo la spensieratezza che avevo nel 2004, quando aprii il mio primo negozio. Ma oggi ho dalla mia parte l’esperienza, la consapevolezza e tanta voglia di ricominciare il mio lavoro da donna matura. E poi non ho tempo per i bilanci, devo pensare piuttosto ad iniziare a riprogrammare le mie giornate, a conoscere il quartiere. I primissimi tempi sarò aperta anche di lunedì, proprio per prendere le misure della mia “nuova” vita».

L'appoggio. La cosa più bella? «Il sostegno della famiglia, i messaggi delle mie ex clienti che mi annunciano che torneranno, ma soprattutto il tifo dei colleghi parrucchieri: è un mestiere che deve essere amato, e che ha bisogno di coesione ed energie positive».