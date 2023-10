Poker e primato, il Fc Rieti affonda la Sanpolese e comanda il girone B. Mercoledì arriva Monterotondo

RIETI - Un poker da primato, quello messo a segno dal Rieti a Vicovaro al cospetto dei padroni di casa della Sanpolese. Il 4-0 che la banda-Battisti ha rifilato ai romani, infatti, è utile per scavalcare il Monterotondo 1936 in vetta alla classifica, in virtù del contemporaneo 1-1 del 'Cecconi' tra gli eretini e il Fiano Romano (botta e risposta tra Colapietro e Tornatore).

Ancora Tramontano

Partita decisa, di fatto, già al termine del primo tempo, chiuso sul 3-0 in favore degli amarantoceleste che vanno subito in vantaggio con un gran gol di Gabriele Tramontano, al 4', raddoppiano ancora col bomber reatino al 17' al termine di un'ottima azione corale e fanno tris al 26' con Leonardo Severoni. Nella ripresa l'autorete di Zucchetti al 7', arrotonda un risultato mai stato in discussione, che la formazione reatina ha poi gestito senza alcun tipo di affanno portando a casa tre punti fondamentali in vista dell'attesissimo scontri diretto di mercoledì 1° novembre allo 'Scopigno' contro il Monterotondo (ore 14,30).

Doppio poker

Ma quello che più appare evidente, dopo i primi 180' targati-Battisti, è l'aver ritrovato un attaccante che in due partite ha già realizzato quattro gol, oltre ad ammirare una squadra che in fase offensiva è più cinica e più concreta di quella vista a inizio stagione, grazie anche a un modulo tattico che sembra esaltare le qualità tecniche e tattiche dei giocatori più rappresentativi.

Il tabellino

Sanpolese (4-3-3): Galantini; Lipperi (31'st Mascolo), Marcelli, Alfonsetti, Zucchelli; Berardi (1'st Visconti), Falcioni, Federico (24'st Tarquini); Caprioli (16'st Stortini), Di Corpo, Alberghini (5’st Opre).

A disp.: Attilio, Minorenni, Tallone, Visconti, Ricchiuti. All.: Palumbo.

Fc Rieti (3-4-3): Cingolani; Alongi, Politanò, Casciani; Peschiaroli, Lommi, Severoni, Nobile; Pezzotti, Tramontano, Cavallari. A disp.: Antonucci, Adiko, Parente, Bianchetti, Cardini, Ferazzoli, Fiorucci, Sandu, Romani. All.: Battisti.

Arbitro: Cavasso di Aprilia (Martino-Baciu).

Marcatori: 4' pt e 17'' pt Tramontano, 26' Severoni, 7'st Zucchelli (aut.)