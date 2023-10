Fc Rieti sul campo della Sanpolese per vendicare il ko della Coppa e restare al vertice. «Mi aspetto prova superba»

RIETI - Vendicare l’eliminazione dalla Coppa Italia e arrivare allo scontro diretto di mercoledì prossimo col Monterotondo con la possibilità di giocarsi il primato del girone B. È questo l’obiettivo del Fc Rieti che stamattina (ore 11) sarà ospite della Sanpolese che poco meno di due mesi fa estromise gli amarantoceleste dalla competizione tricolore battendola ai calci di rigore.

Nelle scelte di partenza, il tecnico Raffaele Battisti dovrebbe confermare gli stessi undici di sette giorni fa: Cingolani in porta, difesa a tre con Alongi e Casciani ai lati di Politanò, Peschiaroli e Nobile esterni di centrocampo, Severoni e Lommi in regìa. In attacco il trio Cavallari-Tramontano-Pezzotti.

«Ho fatto i complimenti ai ragazzi per la vittoria di domenica scorsa contro il Fiano Romano, ma ora serve dimostrare coi fatti che quella non è stata solo una reazione nervosa a un momento di cambiamento, ma frutto di qualità tecniche e tattiche insite in noi - afferma Battisti - La Sanpolese ha cambiato molti elementi rispetto a quella affrontata in Coppa Italia ed è un avversario da prendere con le molle. Mi aspetto una prova superba sotto ogni aspetto».