Rieti in fase di decollo: Fiumicino battuto 2-1. In gol Tirelli e Signate. Boccolini: «Buon allenamento»

Sabato 28 Agosto 2021, 18:44 - Ultimo aggiornamento: 18:47

RIETI - Si conclude con la vittoria per 2-1 del Rieti, il pomeriggio amarantoceleste vissuto in terra capitolina nell'allenamento congiunto svolto sul campo del Fiumicino. Prima parte dedicata a test fisici e di forza, mentre nella seconda è andata in scena la classica partitella terminata 2-1 in favore degli amarantocelesti grazie ai gol di Signate e Tirelli.

Il tecnico Boccolini

«Buon allenamento su un campo in condizioni non ottimali - afferma mister Alessanro Boccolini - cosa che ha condizionato le trame di entrambe le formazioni. Sono stati fatti passi in avanti rispetto alle altre volte, tant’è che siamo anche riusciti a variare il modulo più volte durante il corso della partita, a mio avviso un aspetto molto positivo».