Farmacie a Rieti: i turni di giugno

RIETI - Questi i turni delle farmacie del capoluogo per il mese di giugno.
1 LUNEDI’ MANCA
2 MARTEDI’ A.S.M. 4
3 MERCOLEDI’ SALARIA
4 GIOVEDI’ PETRINI
5 VENERDI’ RUGGIERI
6 SABATO A.S.M. 1 (S. AGOSTINO – SELVI) (2)
7 DOMENICA S. AGOSTINO
8 LUNEDI’ SELVI
9 MARTEDI’ MARAINI
10 MERCOLEDI’ A.S.M. 2
11 GIOVEDI’ S. MARIA
12 VENERDI’ VACCAREZZA
13 SABATO MANCA (A.S.M. 4 – SALARIA) (2)
14 DOMENICA A.S.M. 4
15 LUNEDI’ SALARIA
16 MARTEDI’ PETRINI
17 MERCOLEDI’ RUGGIERI
18 GIOVEDI’ A.S.M. 1
19 VENERDI’ S. AGOSTINO
20 SABATO SELVI (MARAINI – A.S.M. 2) (2)
21 DOMENICA MARAINI
22 LUNEDI’ A.S.M. 2
23 MARTEDI’ S. MARIA
24 MERCOLEDI’ VACCAREZZA
25 GIOVEDI’ MANCA
26 VENERDI’ A.S.M. 4
27 SABATO SALARIA (PETRINI – RUGGIERI) (2)
28 DOMENICA PETRINI
29 LUNEDI’ RUGGIERI
30 MARTEDI’ A.S.M. 1
S. MARIA – VIA RIETI SNC – VAZIA (RI)
Gli indirizzi
VACCAREZZA – VIA SALARIA PER ROMA 2 – RIETI
MANCA – PIAZZA MARCONI 24 – RIETI
SALARIA – VIA DEL TERMINILLO 51B – RIETI
PETRINI – VIA ROMA 13 – RIETI
RUGGIERI – PIAZZA XXIII SETTEMBRE 8 – RIETI
S. AGOSTINO – VIALE MORRONI 26/28 – RIETI
SELVI – VIA A. DE GASPERI SNC – RIETI
MARAINI – VIALE MARAINI 41 – RIETI
A.S.M. 1 – VIALE MATTEUCCI 10/A – RIETI
A.S.M. 2 – PIAZZA ANGELUCCI 21 – RIETI
A.S.M. 4 – PIAZZA MARTIRI DELLE FOSSE REATINE 5 - RIETI
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