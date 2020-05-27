Farmacie a Rieti: i turni di giugno

Rieti
Mercoledì 27 Maggio 2020
RIETI - Questi i turni delle farmacie del capoluogo per il mese di giugno.

1 LUNEDI’ MANCA

2 MARTEDI’ A.S.M. 4

3 MERCOLEDI’ SALARIA

4 GIOVEDI’ PETRINI

5 VENERDI’ RUGGIERI

6 SABATO A.S.M. 1 (S. AGOSTINO – SELVI) (2)

7 DOMENICA S. AGOSTINO

8 LUNEDI’ SELVI

9 MARTEDI’ MARAINI

10 MERCOLEDI’ A.S.M. 2

11 GIOVEDI’ S. MARIA

12 VENERDI’ VACCAREZZA

13 SABATO MANCA (A.S.M. 4 – SALARIA) (2)

14 DOMENICA A.S.M. 4

15 LUNEDI’ SALARIA

16 MARTEDI’ PETRINI

17 MERCOLEDI’ RUGGIERI

18 GIOVEDI’ A.S.M. 1

19 VENERDI’ S. AGOSTINO

20 SABATO SELVI (MARAINI – A.S.M. 2) (2)

21 DOMENICA MARAINI

22 LUNEDI’ A.S.M. 2

23 MARTEDI’ S. MARIA

24 MERCOLEDI’ VACCAREZZA

25 GIOVEDI’ MANCA

26 VENERDI’ A.S.M. 4

27 SABATO SALARIA (PETRINI – RUGGIERI) (2)

28 DOMENICA PETRINI

29 LUNEDI’ RUGGIERI

30 MARTEDI’ A.S.M. 1

S. MARIA – VIA RIETI SNC – VAZIA (RI)

Gli indirizzi

VACCAREZZA – VIA SALARIA PER ROMA 2 – RIETI

MANCA – PIAZZA MARCONI 24 – RIETI

SALARIA – VIA DEL TERMINILLO 51B – RIETI

PETRINI – VIA ROMA 13 – RIETI

RUGGIERI – PIAZZA XXIII SETTEMBRE 8 – RIETI

S. AGOSTINO – VIALE MORRONI 26/28 – RIETI

SELVI – VIA A. DE GASPERI SNC – RIETI

MARAINI – VIALE MARAINI 41 – RIETI

A.S.M. 1 – VIALE MATTEUCCI 10/A – RIETI

A.S.M. 2 – PIAZZA ANGELUCCI 21 – RIETI

A.S.M. 4 – PIAZZA MARTIRI DELLE FOSSE REATINE 5 - RIETI © RIPRODUZIONE RISERVATA

PLAY

LE VOCI DEL MESSAGGERO

Roma deserta, i controlli e la storia di Marta abbandonata in strada dai vigili (come in una favola)

di Pietro Piovani

SMART CITY ROMA

RIETI

GUIDA ALLO SHOPPING

promo

VIDEO PIu VISTO

LE NEWS PIÚ LETTE